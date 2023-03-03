Метеоролог Леус рассказал о погоде в Москве на первых весенних выходных

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В предстоящие выходные в Москве ожидается потепление. Первая весенняя оттепель придет в столицу уже 3 марта. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Согласно прогнозу, в пятницу температура будет держаться на уровне плюс 1–3 градусов. Погода будет преимущественно облачной, стоит ожидать мокрого снега.

В субботу и воскресенье, 4 и 5 марта, столица останется под влиянием циклона, поэтому погода прогнозируется облачной и будет сопровождаться небольшим снегом.

— Особенно снежно будет в субботу. За этот день прибавится до 4–5 сантиметров снежного покрова, — предупредил синоптик.

Днем стоит ожидать температуру до нуля градусов, ночью — от минус 2 до минус 5 градусов, местами образуется гололедица. Такая же погода, по словам метеоролога, сохранится и в воскресенье.

В целом ближайшие четыре дня в мегаполисе не предвидится сильных заморозков и погодных аномалий, заключил Леус.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в свою очередь предупредил о возвращении арктических холодов в Москву в марте. Согласно прогнозу, метеорологическая весна наступит в столице только в апреле.