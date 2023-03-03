Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Метеоролог Леус рассказал о погоде в Москве на первых весенних выходных

Рафаэль Залян
Араз Салехов

Сюжеты: 

Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
Город
Метеоролог Леус рассказал о погоде в Москве на первых весенних выходных
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В предстоящие выходные в Москве ожидается потепление. Первая весенняя оттепель придет в столицу уже 3 марта. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Согласно прогнозу, в пятницу температура будет держаться на уровне плюс 1–3 градусов. Погода будет преимущественно облачной, стоит ожидать мокрого снега.

В субботу и воскресенье, 4 и 5 марта, столица останется под влиянием циклона, поэтому погода прогнозируется облачной и будет сопровождаться небольшим снегом.

— Особенно снежно будет в субботу. За этот день прибавится до 4–5 сантиметров снежного покрова, — предупредил синоптик.

Днем стоит ожидать температуру до нуля градусов, ночью — от минус 2 до минус 5 градусов, местами образуется гололедица. Такая же погода, по словам метеоролога, сохранится и в воскресенье.

В целом ближайшие четыре дня в мегаполисе не предвидится сильных заморозков и погодных аномалий, заключил Леус.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в свою очередь предупредил о возвращении арктических холодов в Москву в марте. Согласно прогнозу, метеорологическая весна наступит в столице только в апреле.

Метеорологи Москва Зима
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Петр Шепотинник
Петр Шепотинник

Кино должно идти по новому пути: в Москве открывается кинофестиваль «Дух огня»

Елена Гагарина
Елена Гагарина

История и тайны Успенского собора

Светлана Емельянова
Светлана Емельянова

Каждый найдет себе дело по душе: как работают социальные службы Москвы

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

По зову души и сердца

Денис Тараканов
Денис Тараканов

Зеленых зон в Куркино стало больше

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Все мнения
О проекте