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Власти Москвы объяснили открытые конструкции каркаса тоннелей на трех станциях БКЛ

Евгений Белоусов
Город
Власти Москвы объяснили открытые конструкции каркаса тоннелей на трех станциях БКЛ
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Москва, Большая кольцевая линия, метро Савёловская Карта всех событий

На путевых стенах трех самых глубоких станций Большой кольцевой линии («Марьина Роща», «Савеловская» и «Рижская») оставили открытыми специальные конструкции каркаса тоннелей — тюбинги. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

— В качестве благодарности за тяжелый труд метростроителей в дизайне этих станций тюбинги были оставлены открытыми, — рассказал он.

По словам Ликсутова, на «Савеловской» необлицованные тюбинги разместили и под прозрачными панелями на пилонах платформы. Благодаря этому станция напоминает стеклянный тоннель с алюминиевым каркасом. Тюбинги могут увидеть все пассажиры.

Власти Москвы объяснили открытые конструкции каркаса тоннелей на трех станциях БКЛ Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Ликсутов подчеркнул, что возведение БКЛ шло в сложных условиях разветвленных подземных коммуникаций, поэтому некоторые станции возведены на большой глубине, передает официальный сайт мэра Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что новые станции окончательно открывшейся Большой кольцевой линии Московского метрополитена оказались очень востребованными среди пассажиров с первых же часов своей работы.

Собянин 1 марта открыл движение по всей БКЛ. Глава города назвал данное событие историческим не только для метро, но и для всей столицы. Общая протяженность БКЛ метро составляет 70 километров. В состав линии вошла 31 станция.

Благоустройство Максим Ликсутов Большая Кольцевая линия (БКЛ) Москва Метро
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