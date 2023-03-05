В России за сутки выявили 13 559 новых случаев коронавируса

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в России зафиксировали 13 559 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За указанный период официально подтвердили 43 летальных исхода, связанных с выявленным заболеванием. Также 840 человек были госпитализированы с подтвержденным коронавирусом в медицинские учреждения. Это на 46,5 процента меньше в сравнении с предыдущим днем.

Фото: Telegram / Стопкоронавирус.рф

После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 8936 пациентов, отмечается на портале.

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Яшаревич заявил, что организация ожидает информации из России о приемлемых датах инспекций на предприятиях по производству вакцины от коронавируса «Спутник V». По его словам, даты, которые ранее уже были согласованы, дважды менялись самими заявителями.

Вакцинация от коронавируса облегчает течение заболевания, но не исключает рисков повторного заражения. О том, как долго активны антитела и как защититься от вируса, — в материале «Вечерней Москвы».