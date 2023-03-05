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Движение трамваев на Открытом шоссе восстановили

Евгений Белоусов
Город
Движение трамваев на Открытом шоссе восстановили
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва
Москва, Сокольническая линия, метро Бульвар Рокоссовского Карта всех событий

Движение трамваев маршрута № 46 на Открытом шоссе в районе остановки «Метро «Бульвар Рокоссовского» было восстановлено после задержки. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Восстановлено движение трамваев на Открытом шоссе, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что трамваи задерживались.

С 18 февраля изменились маршруты автобусов в районе станции метро «Калужская». Для маршрутов № 1 и 41 убрали оттянутый разворот по улице Бутлерова для более быстрого движения автобусов, а также изменили трассу маршрута № 404.

Также стало известно об увеличении штата контролеров в наземном транспорте Москвы на 13 процентов — теперь каждый день на маршрутах столицы проверяют на 12 тысяч билетов больше и инспектируют на 1,4 тысячи транспортных средств больше.

Транспорт Восточный административный округ (ВАО) Москва Трамваи
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