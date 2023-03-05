Пожар произошел в складских помещениях 25-этажного дома на востоке Москвы

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Москва, Тагильская улица Карта всех событий

Два складских помещения 25-этажного здания загорелись на Тагильской улице Москвы. Об этом в воскресенье 5 марта, сообщили в пресс-службе МЧС России.

— В 09:43 пожарным МЧС России поступило сообщение о возгорании в Москве на улице Тагильской. Горели два складских помещения на первом этаже 25-этажного строящегося здания, — говорится в сообщении.

В 10:29 пожар удалось полностью ликвидировать на площади 100 квадратных метров. Информация о возможных пострадавших при возгорании пока не поступала.

2 марта на северо-востоке столицы произошел пожар в здании Московского политехнического университета. Возгорание произошло в 14:42 на улице Павла Корчагина в доме 22. Огонь распространился на площади десять квадратных метров. В 15:18 пожар был ликвидирован.

Еще один пожар произошел на Тайнинской улице в доме № 13, корпус 2. Горела шахта лифта и помещения на первом этаже. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. В результате происшествия одна девушка погибла и еще одна пострадала.