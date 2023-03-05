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МВД объявило в розыск соучастника теракта в Брянской области

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
МВД объявило в розыск соучастника теракта в Брянской области
Фото: МВД

МВД объявило в федеральный розыск одного из предполагаемых участников нападения на села в Брянской области. Это следует из базы данных МВД в воскресенье, 5 марта.

Согласно карточке, МВД разыскивает Илью Богданова 1988 года рождения. В качестве основания для розыска указывается неназванная статья Уголовного кодекса.

МВД объявило в розыск соучастника теракта в Брянской области Фото: МВД РФ

Известно, что тот же человек внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

2 марта украинские диверсанты вошли на приграничную территорию Брянской области. Что произошло в регионе — читайте в материале «Вечерней Москвы».

Позже губернатор Брянской области Андрей Богомаз сообщил, что руководство региона готовит документы для представления к награждению медалью «За отвагу» мальчика Федора. Тогда ребенку удалось увести с опасной территории двух других детей, после чего он помог им спрятаться.

Также Богомаз сообщил, что количество погибших при теракте украинских диверсантов увеличилось до двух. Так, второй жертвой атаки стал мужчина 1966 года рождения.

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