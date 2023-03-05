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Объект транспортной инфраструктуры в Купянске получил повреждения

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Объект транспортной инфраструктуры в Купянске получил повреждения
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Объект транспортной инфраструктуры в Купянске получил повреждения в результате пожара. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов.

— Сегодня утром в Купянске поврежден объект транспортной инфраструктуры. Произошел пожар, — заявил он.

Сейчас на месте происшествия работает команда спасателей, передает РИА Новости.

26 февраля в Министерстве обороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ ликвидировали шесть украинских диверсионно-разведывательных групп на Купянском направлении в Харьковской области.

Также ВС РФ поразили места временной дислокации подразделений украинских сил специальных операций и морской пехоты. Кроме того, в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики и Малиновка Запорожской области армия России уничтожила два склада с боеприпасами ВСУ.

Потери украинских войск на Донецком направлении 23 февраля составили до 240 человек личного состава. Помимо этого, ВСУ лишились двух танков, а также семи боевых бронированных машин.

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