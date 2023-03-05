WSJ: Байден надавил на лидеров стран Балтии за их русофобию

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Президент США Джо Байден надавил на лидеров балтийских стран за их агрессивную русофобию и призывы нанести поражение России. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщает со ссылкой на неназванный источник газета The Wall Street Journal.

— Байден во время недавнего визита в Варшаву оказывал в кулуарах давление на лидеров стран Балтии из-за их частых призывов к поражению России на Украине, — говорится в материале.

Близкие союзники Киева в Восточной Европе сильно опасаются по поводу все чаще звучащих идей о необходимости Украине готовиться к переговорам с Россией, передает РИА Новости.

В конце февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на текущий момент нет предпосылок для переговоров по урегулированию украинского конфликта. По его словам, сейчас военная спецоперация выполняется строго в соответствии с поставленными целями.

До этого официальный представитель Кремля пообещал тщательно изучить мирный план Китая по Украине. По его словам, предложенный китайской стороной вариант должен стать предметом тщательного анализа. И этот анализ является длительным и напряженным процессом, подчеркнул Песков.