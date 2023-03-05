Собянин: БКЛ разгрузит другие линии метро и МЦК на 25 процентов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва, Большая кольцевая линия Карта всех событий

Открывшаяся Большая кольцевая линия (БКЛ) московского метро позволит загрузить остальные линии подземки на 20–25 процентов. Такое мнение высказал в воскресенье, 5 марта, мэр столицы Сергей Собянин.

— Большое кольцо возьмет на себя часть пассажиров с Малого кольца действующего, с МЦК, с головных участков метро. Они разгрузятся процентов на 20–25. Всем становится комфортнее и просторнее в метро, — заявил он.

По словам Собянина, проект БКЛ поможет не только москвичам, но и жителям области. Ведь Большое кольцо позволит разгрузить всю транспортную систему столицы, включая и железнодорожную сеть.

Запуск движения по Большой кольцевой линии московского метро «удивил весь мир», подчеркнул мэр. На сегодняшний день, БКЛ — это самая большая кольцевая линия подземки в мире, заявил Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Мэр Москвы также сообщил, что новые станции БКЛ оказались очень востребованными среди пассажиров с первых же часов своей работы. Он также поделился фотографиями новых станций, которые были сделаны за первые два дня марта.

Собянин 1 марта открыл движение по всей БКЛ. Глава города назвал данное событие историческим не только для метро, но и для всей столицы. Общая протяженность БКЛ метро составляет 70 километров. В состав линии вошла 31 станция.