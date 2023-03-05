Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сергей Собянин: В Москве работают 14 штабов приема гуманитарной помощи в рамках акции «Москва помогает»

Василий Плиткин
Город
Сергей Собянин: В Москве работают 14 штабов приема гуманитарной помощи в рамках акции «Москва помогает»
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

За год с момента начала акции «Москва помогает» горожане собрали около 1080 тонн продуктов и товаров первой необходимости для жителей новых регионов России. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 5 марта.

— В акции уже приняли участие больше 46 тысяч человек. Активно помогают бизнесмены, некоммерческие организации и профсоюзы, — сказал глава города.

Так, жители столицы передают соотечественникам средства реабилитации, одежду, телефоны и бытовую технику. Помимо этого, добавил Собянин, москвичи собирают детей из новых регионов в школу и помогают с товарами для новорожденных.

Видео: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Всего в Москве в настоящее время есть 14 штабов приема гуманитарной помощи. Большинство из них открыты ежедневно с 10:00 до 19:00.

Узнать о наиболее необходимых вещах на текущий момент можно по телефону 8 (499) 170-02-25, написал Собянин в Telegram-канале. Сбором и сопровождением помощи в рамках волонтерского корпуса занимаются более 12 тысяч человек, вступить в их ряды можно, оставив заявку на сайте «Мосволонтера».

В столичных фондах помогают беженцам получить гуманитарную помощь и консультации психологов и юристов. «Вечерняя Москва» рассказывает, куда можно обратиться тем, кто бежал от обстрелов и чаще всего начинает с нуля.

Москва Сергей Собянин Донбасс Гуманитарная помощь
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Автомобиль нужен все меньше: в Москве в 2022 году впервые в истории снизилось количество машин

Ксения Муравьева
Ксения Муравьева

8 Марта близко-близко: День солидарности женщин за равные права стал фестивалем женской красоты

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Число туристов продолжит расти: чем Москва привлекает путешественников

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Халява заканчивается: Зеленскому пора задуматься о распродаже остатков самостийной родины

Александр Лосото
Александр Лосото

Хватит быть иждивенцами: после зимнего перерыва возобновился чемпионат России по футболу

Сергей Конахевич
Сергей Конахевич

Бережно храним историю: район Южное Тушино богат на самые разные необычные объекты

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост. Как нам обустроить свою жизнь

Все мнения
О проекте