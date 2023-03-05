Сергей Собянин: В Москве работают 14 штабов приема гуманитарной помощи в рамках акции «Москва помогает»

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

За год с момента начала акции «Москва помогает» горожане собрали около 1080 тонн продуктов и товаров первой необходимости для жителей новых регионов России. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 5 марта.

— В акции уже приняли участие больше 46 тысяч человек. Активно помогают бизнесмены, некоммерческие организации и профсоюзы, — сказал глава города.

Так, жители столицы передают соотечественникам средства реабилитации, одежду, телефоны и бытовую технику. Помимо этого, добавил Собянин, москвичи собирают детей из новых регионов в школу и помогают с товарами для новорожденных.

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Всего в Москве в настоящее время есть 14 штабов приема гуманитарной помощи. Большинство из них открыты ежедневно с 10:00 до 19:00.

Узнать о наиболее необходимых вещах на текущий момент можно по телефону 8 (499) 170-02-25, написал Собянин в Telegram-канале. Сбором и сопровождением помощи в рамках волонтерского корпуса занимаются более 12 тысяч человек, вступить в их ряды можно, оставив заявку на сайте «Мосволонтера».

В столичных фондах помогают беженцам получить гуманитарную помощь и консультации психологов и юристов. «Вечерняя Москва» рассказывает, куда можно обратиться тем, кто бежал от обстрелов и чаще всего начинает с нуля.