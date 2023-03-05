Инсталляции «Два сердца столицы» обновили в Москве к открытию БКЛ

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Москва, Большая кольцевая линия, метро Кунцевская Карта всех событий

Дептранс Москвы обновил 2,5-метровые инсталляции «Два сердца столицы», а также торжественно оформил вестибюли ряда станций к открытию Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

— В честь запуска самого протяженного в мире метрокольца мы обновили 10 инсталляций «Два сердца столицы» около станций, а также украсили 3 вестибюля — на «Марьиной Роще» и «Кунцевской», — сказал руководитель ведомства Максим Ликсутов.

Новые украшения появились у вестибюлей станций «Кропоткинская», «Чистые пруды», «Маяковская», «Площадь Революции», «Арбатская», «Проспект Мира», «Парк культуры», «Октябрьская», «Таганская» и «Улица 1905 года».

Кроме того, в честь открытия БКЛ были тематически украшены вестибюли станций «Кунцевская» и «Марьина Роща», передает Telegram-канал ведомства.

Мэр Москвы Сергей Собянин 1 марта открыл движение по всей БКЛ. Глава города назвал данное событие историческим не только для метро, но и для всей столицы.

Общая протяженность БКЛ метро составляет 70 километров. В состав линии вошла 31 станция.

Открытие Большого кольца повлияет на всю транспортную инфраструктуру города. Всего за 10 лет в городе создали самую крупную подземную магистраль в мире. Как изменится жизнь горожан после открытия БКЛ — в материале «Вечерней Москвы».