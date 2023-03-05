Bloomberg: Британия приостановила поставки газа в Европу

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Великобритания приостановила поставку газа в Европу из-за поломки трубопровода Interconnector. Об этом в воскресенье, 3 марта, сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что пропускная способность трубопровода составляет порядка 54,7 миллиона кубометров природного газа в сутки. За год через Interconnector проходит до 20 миллиардов кубометров топлива.

Издание связывает приостановку поставки газа с холодом, обрушившимся на Великобританию. Из-за погодных изменений спрос на энергоресурс вырос внутри самой страны.

Изменение погоды произошло в конце мягкой зимы, которая помогла Великобритании, как и остальной Европе, сохранить достаточные запасы газа и избежать веерных отключений электроэнергии во время энергетического кризиса.

Тем не менее холодный фронт может оказать давление на эти запасы, передает Bloomberg.

В конце февраля Германия решила использовать трубы, оставшиеся после прокладки «Северного потока — 2». Правительство уже ведет переговоры об их покупке.

Инцидент на «Северных потоках» случился 26 сентября 2022 года, когда на них было зафиксировано падение давления. Как позже оказалось, на газопроводах произошел взрыв, повлекший утечку газа в Балтийском море.

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