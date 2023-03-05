Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Bloomberg: Британия приостановила поставки газа в Европу

Евгений Силаев
В мире
Bloomberg: Британия приостановила поставки газа в Европу
Фото: Unsplash

Великобритания приостановила поставку газа в Европу из-за поломки трубопровода Interconnector. Об этом в воскресенье, 3 марта, сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что пропускная способность трубопровода составляет порядка 54,7 миллиона кубометров природного газа в сутки. За год через Interconnector проходит до 20 миллиардов кубометров топлива.

Издание связывает приостановку поставки газа с холодом, обрушившимся на Великобританию. Из-за погодных изменений спрос на энергоресурс вырос внутри самой страны.

Изменение погоды произошло в конце мягкой зимы, которая помогла Великобритании, как и остальной Европе, сохранить достаточные запасы газа и избежать веерных отключений электроэнергии во время энергетического кризиса.

Тем не менее холодный фронт может оказать давление на эти запасы, передает Bloomberg.

В конце февраля Германия решила использовать трубы, оставшиеся после прокладки «Северного потока — 2». Правительство уже ведет переговоры об их покупке.

Инцидент на «Северных потоках» случился 26 сентября 2022 года, когда на них было зафиксировано падение давления. Как позже оказалось, на газопроводах произошел взрыв, повлекший утечку газа в Балтийском море.

О том, что известно о теракте и как его могли привести в исполнение, — в материале «Вечерней Москвы».

Газ Великобритания Европа
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Автомобиль нужен все меньше: в Москве в 2022 году впервые в истории снизилось количество машин

Ксения Муравьева
Ксения Муравьева

8 Марта близко-близко: День солидарности женщин за равные права стал фестивалем женской красоты

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Число туристов продолжит расти: чем Москва привлекает путешественников

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Халява заканчивается: Зеленскому пора задуматься о распродаже остатков самостийной родины

Александр Лосото
Александр Лосото

Хватит быть иждивенцами: после зимнего перерыва возобновился чемпионат России по футболу

Сергей Конахевич
Сергей Конахевич

Бережно храним историю: район Южное Тушино богат на самые разные необычные объекты

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост. Как нам обустроить свою жизнь

Все мнения
О проекте