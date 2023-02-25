Германия решила использовать трубы, оставшиеся после «Северного потока — 2»

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Берлин планирует использовать оставшиеся после прокладки «Северного потока — 2» трубы, чтобы построить трубопровод для транспортировки сжиженного природного газа, пишет газета Welt am Sonntag.

По данным издания, правительство ФРГ ведет с компанией Nord Stream 2 переговоры о покупке свыше трех тысяч труб. На данный момент они хранятся на территории порта Мукран на острове Рюген.

— Федеральное правительство намерено использовать эти сегменты для строительства трубопровода протяженностью чуть менее 40 километров, который соединит планируемый недалеко от Рюгена терминал СПГ с Лубмином на материке, — пишет издание, ссылаясь на несколько разных источников.

При этом в Министерстве экономики Германии пока никак не прокомментировали эту информацию.

Инцидент на «Северных потоках» случился 26 сентября 2022 года, когда на них было зафиксировано падение давления. Как позже оказалось, на газопроводах произошел взрыв, повлекший утечку газа в Балтийском море.

О том, что известно о теракте и как его могли привести в исполнение, — в материале «Вечерней Москвы».

Постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя заявил, что страны, стоявшие за диверсиями на газопроводах «Северный поток», обязаны компенсировать ущерб пострадавшим от них государствам.