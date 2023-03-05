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WSJ: Россия разгромила под Артемовском самые подготовленные силы ВСУ

Евгений Силаев

Сюжет: 

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WSJ: Россия разгромила под Артемовском самые подготовленные силы ВСУ
Фото: Z.MIL.RU

Российская армия за последние несколько месяцев разгромила наиболее подготовленные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщило американское издание The Wall Street Journal.

— Офицеры в некоторых других бригадах говорят, что несколько подразделений, в том числе некоторые из наиболее подготовленных, были разгромлены в ходе боев в районе Бахмута (украинское название города — прим. «ВМ») в последние месяцы, — говорится в материале.

Издание подчеркивает, что находящиеся у города бригады ВСУ не всегда могут грамотно взаимодействовать друг с другом. Согласно рассказу одного из украинских офицеров, составленный из добровольцев батальон покинул свои позиции без предупреждения, передает WSJ.

3 марта основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Артемовск практически окружен российскими силами. По его данным, ВСУ утратили профессионализм, и там уже воюют старики с детьми.

Обозреватель газеты Express Майкл Ноулз заявил, что президент Украины Владимир Зеленский серьезно опасается поражения ВСУ в Артемовске. Освобождение города российской армией ознаменует символическую победу России над Украиной, считает он.

Военный эксперт Владимир Гундаров в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какие последствия ждут украинскую армию после потери Артемовска.

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