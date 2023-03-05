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Более 400 тысяч человек посмотрели трансляцию полноценного открытия БКЛ

Евгений Силаев
Город
Более 400 тысяч человек посмотрели трансляцию полноценного открытия БКЛ
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Трансляцию открытия всех станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро посмотрели более 400 тысяч пассажиров. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— По традиции важные события мы транслируем на экранах в метрополитене. В день запуска Большой кольцевой линии пассажиры московского метро смогли увидеть, как президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение по БКЛ, — сказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Всего трансляцию показывали более чем на 22,5 тысячи экранов. Они были расположены в вагонах, переходах и вестибюлях метро, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Мэр Москвы Сергей Собянин 1 марта открыл движение по всей БКЛ. Глава города назвал данное событие историческим не только для метро, но и для всей столицы.

Общая протяженность БКЛ метро составляет 70 километров. В состав линии вошла 31 станция.

Открытие Большого кольца повлияет на всю транспортную инфраструктуру города. Как изменится жизнь горожан после открытия БКЛ — в материале «Вечерней Москвы».

Большая Кольцевая линия (БКЛ) Москва Метро
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