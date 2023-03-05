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«Тинькофф» перестал проводить переводы в Турцию из-за санкций

Евгений Силаев
Экономика
«Тинькофф» перестал проводить переводы в Турцию из-за санкций
Фото: Pexels

Банк «Тинькофф» перестал проводить переводы в Турцию из-за введенных против организации санкций. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщили в службе поддержки кредитной организации.

— К сожалению, не можем отправить перевод в данную страну. Из-за введенных санкций SWIFT-переводы могут быть заморожены банком-контрагентом. Поэтому мы временно не совершаем переводы, — приводит сообщение ТАСС.

Приложение банка «Тинькофф» стало недоступно для скачивания в App Store 2 марта. Также были удалены «Тинькофф Инвестиции» и «Бизнес». На данный момент все приложения «Тинькофф» можно скачать на Android через Google Play.

Банк «Тинькофф» оказался в новом, десятом по счету пакете санкций ЕС против России. В компании подчеркнули, что после включения в санкционный список ЕС она продолжит обслуживание клиентов в обычном режиме.

«Тинькофф Инвестиции» после введения санкций временно перестали торговать иностранными ценными бумагами из-за перехода на другую биржу.

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