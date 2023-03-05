Фигурист Гуменник выиграл финал Гран-при России

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Петр Гуменник стал победителем финала Гран-при России по фигурному катанию, проходившему в Санкт-Петербурге. Соревнования завершились в воскресенье, 5 марта.

По итогам короткой и произвольной программ Гуменник набрал 282,12 балла. Второе место занял Дмитрий Алиев, в активе которого 277,74 балла.

Замкнул тройку лидеров олимпийский чемпион 2022 года в командных соревнованиях Марк Кондратюк (273,40 балла).

В Санкт-Петербурге также завершился и финал Гран-при среди женщин. Победительницей стала 15-летняя воспитанница Этери Тутберидзе Аделия Петросян.

4 марта стало известно об отстранении специалиста Татьяны Тарасовой от комментирования финала Гран-при России, проходившего с 3 по 5 марта в Санкт-Петербурге. Ранее заслуженный тренер СССР раскритиковала судейство отечественных соревнований.