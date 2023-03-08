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Минобороны: Армия России поразила штаб ВСУ возле села Мамрик в ДНР

Евгений Силаев

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Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны: Армия России поразила штаб ВСУ возле села Мамрик в ДНР
Фото: Минобороны РФ

Российские военные поразили штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Мамрик в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в среду, 8 марта, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

— В районе населенного пункта Мемрик Донецкой народной республики поражен штаб 59-й мотопехотной бригады ВСУ, — заявили в ведомстве.

Также возле Новоалександровки была уничтожена радиолокационная станция 36Д6, отвечавшая за обнаружение низколетящих воздушных целей. Кроме того, в ряде регионов были сбиты четыре снаряда американской РСЗО Himars и пять беспилотников, отметили в Telegram-канале «Минобороны России».

Помимо этого, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии под контроль восточной части Артемовска. Территория, расположенная недалеко от реки Бахмутки, теперь находится под контролем российских военных.

Обозреватель газеты Express Майкл Ноулз заявил, что президент Украины Владимир Зеленский серьезно опасается поражения ВСУ в Артемовске. Освобождение города российской армией ознаменует символическую победу Москвы над Киевом, считает он.

Военный эксперт Владимир Гундаров в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какие последствия ждут украинскую армию после потери Артемовска. По словам специалиста, отход из города грозит украинскому военно-политическому руководству существенными репутационными потерями, поскольку город стал определенным символом.

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