Столтенберг: НАТО не исключает скорый переход Артемовска под контроль России

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В Североатлантическом альянсе не исключают возможности скорого перехода Артемовска (украинское название — Бахмут) под контроль российских военных. Об этом в среду, 8 марта, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

— Мы не можем исключить, что Бахмут падет в течение ближайших дней, — цитирует Столтенберга ТАСС.

По его словам, переход города под контроль России не обязательно станет переломным моментом в ходе конфликта. Столтенберг подчеркнул, что необходимо и дальше оказывать помощь Украине.

По словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, российские войска взяли под контроль восточную часть Артемовска.

Обозреватель газеты Express Майкл Ноулз заявил, что президент Украины Владимир Зеленский серьезно опасается поражения ВСУ в Артемовске. Освобождение города российской армией ознаменует символическую победу Москвы над Киевом, считает он.

Военный эксперт Владимир Гундаров в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какие последствия ждут украинскую армию после потери Артемовска. По словам специалиста, отход из города грозит украинскому военно-политическому руководству существенными репутационными потерями.