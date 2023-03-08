«Иногда требуется терпение»: четыре способа успокоить плачущего в самолете ребенка

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Ребенок тонко чувствует состояние родителей, поэтому, находясь в самолете с детьми, взрослым необходимо сохранять спокойствие. Есть и другие способы сделать перелет легче для ребенка: например, дать ему любимую игрушку. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала психолог Наталья Панфилова.

Собеседница «ВМ» отметила, что маленькие дети особенно тяжело переносят перелеты.

— Многое зависит от того, какой возраст у ребенка. С маленькими детьми действительно бывает иногда сложно, потому что их может что-то на физиологическом уровне беспокоить — просто от перепада давления или еще какого-то дискомфорта. Это действует на нервную систему ребенка — он раздражается и начинает капризничать, плакать, — рассказала специалист.

По словам Панфиловой, на поведение маленьких детей влияет состояние их родителей. Если мама ребенка тревожится, ребенку также может стать некомфортно. Поэтому перед полетом с детьми взрослым крайне важно успокоиться, уверена психолог.

Если ребенок капризничает, не стоит прямо говорить ему прекратить, подчеркнула Панфилова.

— Многие родители начинают дергать ребенка, говорить, чтобы он перестал капризничать. В результате ребенок начинает капризничать еще больше. Иногда действительно требуется терпение для того, чтобы успокоить своего ребенка, но нужно не дергать его, а именно, например, ласково прижать к себе, — посоветовала эксперт.

Можно взять в самолет игрушку, которая нравится ребенку. Детям нужно объяснить, что, если им будет страшно, они смогут обнять эту игрушку. Это также поможет ребенку успокоиться, уверена психолог.

Грамотная подготовка к полету способствует тому, чтобы ребенок пережил путешествие без проблем, заметила Панфилова.

— Если ребенок не грудной, то с ним можно разговаривать о полете. Например, можно заранее его предупредить, что перед полетом нужно будет ехать в такси, объяснить, что в аэропорту родители могут быть очень заняты, — посоветовала специалист.

Чтобы спокойно летать с детьми, необходимо выезжать в аэропорт заранее, уверена Панфилова. Это даст ребенку возможность привыкнуть к меняющейся обстановке, заключила психолог.