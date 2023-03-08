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СМИ: Скончался бывший совладелец «РосЕвроБанка» Гришин

Евгений Силаев
Общество
СМИ: Скончался бывший совладелец «РосЕвроБанка» Гришин
Фото: patriarchia.ru

Миллиардер и бывший совладелец «РосЕвроБанка» Сергей Гришин ушел из жизни. Об этом в среду, 8 марта, сообщил Telegram-канал Baza.

Как утверждается, миллиардер умер 6 марта. Гришин больше месяца находился в больнице, сообщает издание.

В начале февраля в СМИ появилась информация о госпитализации Гришина. По имевшимся данным, миллиардера доставили в больницу с нарушением мозгового кровообращения, в дальнейшем в его организме начал развиваться сепсис.

Сергей Гришин родился 21 июня 1966 года в Москве. В 1987 году будущий миллиардер окончил Московский институт электронной техники, где получил диплом физика. После учебы Гришин занялся предпринимательской деятельностью.

Особую известность миллиардер приобрел по окончании сделки с британским принцем Гарри. Гришин продал ему свой особняк в городе Санта-Барбара, штат Калифорния. Тогда недвижимость была отдана за 15 миллионов долларов.

Помимо этого, российский предприниматель обращался к экс-президенту США Дональду Трампу, прося предоставить ему американское гражданство. Как утверждал Гришин, он украл в России и Эстонии очень много денег.

миллиардер Смерть Госпитализация
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