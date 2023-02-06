СМИ: Миллиардер Сергей Гришин находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии

Фото: YouTube-канал Женщины сверху (скриншот)

Российский миллиардер Сергей Гришин находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Об этом стало известно в понедельник, 6 февраля.

Как сообщает Telegram-канал Mash, экс-совладельца «РосЕвроБанка» госпитализировали с нарушением мозгового кровообращения, в дальнейшем в его организме начал развиваться сепсис. Врачи пока не могут дать никаких прогнозов.

На момент написания новости подтверждения этой информации от официальных источников нет.

1 февраля актер театра и кино Борис Щербаков был госпитализирован. Как утверждал ряд Telegram-каналов, актера увезли на скорой прямо во время репетиции.

2 февраля стало известно, что Щербаков продолжает находиться в больнице. Он находится, согласно оценкам врачей, в состоянии средней тяжести. Из-за обострившихся проблем с сердцем после госпитализации народный артист находился в кардиологической реанимации.

Позже его коллега актриса Мария Аронова подтвердила «Вечерней Москве» госпитализацию артиста.

Сын Щербакова Василий рассказал «ВМ», что 73-летний актер находится в сознании. По его словам, изначально врачи выявили у него подозрение на ОРВИ. Однако после ряда исследований специалисты заподозрили проблемы по кардиологии и направили его на дополнительное обследование в Боткинскую больницу.