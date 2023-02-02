Стали известны подробности состояния госпитализированного Щербакова

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Актер театра и кино Борис Щербаков продолжает находиться в больнице. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Он находится, согласно оценкам врачей, в состоянии средней тяжести. Из-за обострившихся проблем с сердцем после госпитализации народный артист находился в кардиологической реанимации.

После улучшения состояния врачи приняли решение перевести его в отделение терапии. На текущий момент Щербаков находится под наблюдением специалистов, сообщает РЕН ТВ.

Борис Щербаков был госпитализирован накануне. Как утверждал ряд Telegram-каналов, актера увезли на скорой прямо во время репетиции.

Позже его коллега, актриса Мария Аронова подтвердила «Вечерней Москве» госпитализацию артиста.

Сын Щербакова Василий рассказал «ВМ», что 73-летний актер находится в сознании. По его словам, изначально врачи выявили у него подозрение на ОРВИ. Однако после ряда исследований специалисты заподозрили проблемы по кардиологии и направили его на дополнительное обследование в Боткинскую больницу.