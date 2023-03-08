Сбои зафиксировали в работе приложений Delivery Club и «Яндекс.Еда»

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Пользователи сервисов Delivery Club и «Яндекс.Еда» могут испытывать проблемы с доступом к приложениям, на текущий момент специалисты уже устраняют проблему. Об этом в среду, 8 марта, сообщила пресс-служба «Яндекса».

— У ряда пользователей могут возникнуть временные трудности с доступом к сервису. Наши специалисты работают над устранением сложностей, — цитирует сообщение РИА Новости.

Аналогичная ситуация возникла 28 февраля. Тогда некоторые российские пользователи пожаловались на сбои в работе упомянутого сервиса. Некорректная работа также наблюдалась в работе умного дома «Яндекса».

В начале февраля пользователи сообщили о сбое в работе социальной сети «ВКонтакте». Согласно представленным данным, неполадка случилась в нескольких российских регионах практически в одно время. Наибольшее количество отчетов об ошибках поступало из столичного региона и Санкт-Петербурга.

В январе некоторые россияне рассказали, что испытывали проблемы при входе в магазин приложений App Store на операционной системе iOS на территории России. Кроме того, помехи фиксировали в работе игровых площадок Steam и Playstation Network.