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Мосгаз опроверг хлопок газа в квартире на Липецкой улице

Евгений Силаев
Происшествия
Мосгаз опроверг хлопок газа в квартире на Липецкой улице
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
14к1, Липецкая улица, Москва Карта всех событий

Причиной инцидента на Липецкой улице стал не хлопок газа. Об этом сообщили в среду, 8 марта, в пресс-службе АО «Мосгаз».

— Газовые коммуникации в квартире не повреждены и герметичны, газовая плита не повреждена, угроз для населения нет, — сообщили в Мосгазе.

По предварительным данным, причиной инцидента стало неосторожное обращение с мелкой бытовой техникой. Кроме того, газовое оборудование проходило осмотр в ноябре 2022 года.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в доме № 14, корпус 1, по Липецкой улице. В результате произошедшего пострадал один человек, а окна на первом и втором этажах здания оказались выбиты. На место отправились экстренные службы. Возгорания не последовало.

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