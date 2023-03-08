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Посольство США в России заявило о поворотном моменте в отношениях двух стран

Евгений Силаев
В мире
Посольство США в России заявило о поворотном моменте в отношениях двух стран
Фото: Unsplash

В отношениях между США и Россией наступил поворотный момент. Об этом в среду, 8 марта, заявили в пресс-службе американского посольства в РФ, комментируя назначение Линн Трейси на пост посла в Москве.

— Мы гордимся тем, что у руля нашего посольства находится новый руководитель, которая своим образцовым служением, опытом и навыками заслужила доверие и уважение администрации США, чтобы представлять нашу страну в этот поворотный момент в американо-российских отношениях, — сообщили в Telegram-канале посольства США.

Кроме того, дипмиссия поздравила всех граждан России с Международным женским днем.

Разведывательное сообщество США, в свою очередь, назвало Россию внушительным вызовом для страны на ближайшие десять лет. В то же время отмечается, что Москва не стремится к конфронтации с Североатлантическим альянсом.

Как утверждает обозреватель Wall Street Journal Майкл Гордон, США опасаются конфликта с Россией и Китаем. По его мнению, Вашингтон не готов к подобным вызовам в текущих условиях.

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