Случай заболевания ящуром зафиксировали в Турции

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В Турции зафиксировали случай заболевания ящуром. Об этом в четверг, 9 марта, сообщило турецкое министерство лесного и сельского хозяйства.

— В результате полевых работ был обнаружен первый случай заражения ящуром серотипа SAT-2. На данный момент восемь предприятий в зоне заражения помещены в карантин, — говорится в сообщении.

О ситуации была оповещена Всемирная организация по охране здоровья животных. Ведомство начало проверки после появления сообщений о ящуре в Ираке.

Ящур является острым вирусным заболеванием. Человеку оно передается от инфицированных животных, передает РИА Новости.

Недавно в Турции зафиксировали обострение различных инфекций после землетрясений. Врач-эпидемиолог, заслуженный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко пояснил, что это произошло из-за высокой нагрузки на работников сферы здравоохранения и закрытия профилактических проектов.

В последнее время в различных точках мира специалисты фиксируют вспышки опасных заболеваний. Так, доктор медицинских наук, врач-терапевт Владислав Жемчугов рассказал «Вечерней Москве», чем людям грозит вирус Марбурга. Летальность этого заболевания без лечения составляет больше 80 процентов.