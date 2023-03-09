Упавший под поезд на Кольцевой линии метро подросток выжил

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Мужчина столкнул подростка под поезд на станции метро «Киевская». Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 9 марта.

По ее словам, 15-летний пострадавший выжил, его жизни и здоровью ничего не угрожает. На данный момент юноша отправлен в медицинское учреждение для дополнительного осмотра врачами.

Злоумышленник 1961 года рождения задержан.

— По факту совершенного им поступка проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой контролирует прокуратура Московского метрополитена. Также ведомство следит за выяснением всех причин и обстоятельств произошедшего, — резюмировала Нефедова.

Ранее стало известно, что на Кольцевой линии метро один пассажир столкнул на рельсы другого. Инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения. Из-за произошедшего задерживалось отправление поездов на ветке.