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Приметы и советы

Binance закрыла для россиян покупку долларов и евро через P2P

Полина Пашкина
Экономика
Binance закрыла для россиян покупку долларов и евро через P2P
Фото: Unsplash

Россияне и любые физические лица, проживающие в России, не смогут покупать и продавать доллары и евро через P2P-сервис криптобиржи Binance. Об этом в четверг, 9 марта, сообщили в пресс-службе площадки.

Уточняется, что решение принято в связи с введением десятого пакета санкций ЕС против России. Граждане ЕС также не смогут покупать и продавать рубли по P2P.

Представитель криптобиржи предложил пользователям выбирать для использования Binance P2P другие доступные фиатные валюты, передает ТАСС.

В 2022 году сервисы Binance P2P многие люди стали использовать взамен SWIFT-переводов для перевода денег за рубеж. У пользователей была возможность проводить между собой сделки без посредничества биржи на самостоятельно установленных условиях.

Эксперт в области криптовалюты Евгений Каминский рассказал «Вечерней Москве», кому станет доступна криптовалюта в России и есть ли смысл в нее вкладываться.

В апреле 2023 года Банк России запустит пилотный проект по операциям с цифровым рублем. В криптовалюте, в отличие от цифрового рубля, нет информации о центре, где проходит производство денег.

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