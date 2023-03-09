Лукашенко подписал закон о смертной казни для чиновников за госизмену

Фото: Администрация президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, предусматривающий смертную казнь для чиновников за государственную измену. Об этом в четверг, 9 марта, сообщили в пресс-службе главы государства.

Ключевая цель нового закона «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности» заключается в усилении противодействия преступлениям экстремистской и антигосударственной направленности.

Теперь уголовная ответственность за государственную измену, совершенную должностным лицом, распространяется на всех лиц, занимающих госдолжности. За измену государству, совершенную военнослужащим или должностным лицом, может грозить смертная казнь, передает агентство БелТА.

На сегодняшний день Белоруссия остается единственной европейской страной, где до сих пор применяется высшая мера наказания.

Лукашенко 7 марта сообщил о задержании террориста украинских спецслужб и его пособников, которые причастны к попытке диверсии в отношении самолета А-50 на аэродроме Мачулищи.

В феврале белорусский лидер заявил о необходимости принятия мер в случае проявления агрессии на границе республики. Он также поручил представителям силового блока оценить ситуацию вокруг страны.