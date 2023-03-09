FT: Фридман и Авен продадут свои доли в «Альфа-банке» за 2,3 миллиарда долларов

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Предприниматели Михаил Фридман и Петр Авен продадут своему деловому партнеру Андрею Косогову принадлежащие им доли в «Альфа-банке» за 2,3 миллиарда долларов. Об этом в четверг, 9 марта, сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

Косогов в свою очередь подтвердил изданию факт передачи активов, однако отказался от дополнительных комментариев. Два других фигуранта этой сделки пока не ответили на запросы журналистов.

Один из источников издания заявил, что живущие в Лондоне бизнесмены «хотят сделать все возможное, чтобы избавиться от своих российских активов, добиваясь снятия санкций», которые были введены против них Великобританией и ЕС после начала спецоперации России на Украине.

Процесс передачи активов планируется завершить этой весной. Однако, по мнению ряда собеседников, это может оказаться достаточно сложной задачей, поскольку она требует соответствующего одобрения регуляторов сразу нескольких стран, передает FT.

В новом, десятом по счету пакете санкций ЕС в отношении России оказались «Альфа-банк», «Росбанк» и банк «Тинькофф».

Предприниматель, основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков в начале марта попросил МИД Великобритании исключить его из санкционного списка страны, сообщило агентство Bloomberg. В ответ на обращение бизнесмена министерство заявило, что не комментирует индивидуальные санкции.