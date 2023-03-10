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«Желтый» уровень опасности из-за гололеда объявили в Москве 11 марта

Евгений Силаев

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Погода в Москве
Город
«Желтый» уровень опасности из-за гололеда объявили в Москве 11 марта
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Москве и области в субботу, 11 марта, объявлен «желтый» уровень опасности из-за гололеда и сильного ветра. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщил Гидрометцентр России.

— Период предупреждения — с 09:00 11 марта до 09:00 12 марта, местами — налипание мокрого снега, гололед. Ветер: период предупреждения — с 09:00 11 марта до 09:00 12 марта, местами порывы 15–20 метров в секунду, — говорится на сайте Гидрометцентра.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей столичного региона о резких колебаниях погоды. В ближайшие ночи ожидаются сильные морозы, а к концу недели в Москву придет потепление.

В беседе с «Вечерней Москвой» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил жителей столичного региона о «погодной лихорадке» в ближайшие выходные.

Специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что высота сугробов в Москве с начала зимнего сезона поставила новый рекорд. Высота снежного покрова в столице составила 42 сантиметра, что выше климатической нормы на 27 процентов.

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