Москвичей пригласили принять участие в соцопросе «Отдыхаем в России»

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До 25 марта в Москве проводится социологический опрос на тему «Отдыхаем в России. Где были? Что видели? Куда поедете?». Об этом в пятницу, 10 марта, сообщили в пресс-службе городского департамента СМИ и рекламы.

Организаторами опроса являются Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и «ГРУППА Б1». Принять участие можно не выходя из дома, пройдя по ссылке.

В Музее Победы в начале марта обсудили перспективы патриотического туризма. Эксперты затронули перспективы развития направления и актуальные тенденции.

Власти России приняли решение о расширении туристической программы «Больше, чем путешествие». По итогам ее реализации в ближайшие три года победители конкурсов и олимпиад платформы «Россия — страна возможностей» смогут получать сертификаты на турпоездки.