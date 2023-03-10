Суд арестовал мужчину, который напал с ножом на полицейского и охранника парка в Подмосквье

Фото: Пресс-служба прокуратуры Московской области

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Суд арестовал мужчину, который напал с ножом на охранника парка и полицейского в Подмосковье. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в пятницу, 10 марта.

По ее словам, мужчину обвиняют по статьям «Покушение на убийство» и «Угроза применения насилия в отношении сотрудников полиции».

На заседании суда подозреваемый просил не заключать его под стражу, а отправить под домашний арест. Суд выслушал мужчину, но не счел доводы весомыми и отправил его в СИЗО до 6 мая 2023 года.

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Нападение, о котором идет речь, произошло 6 марта в городском округе Домодедово около парка, расположенного на Каширском шоссе. Сперва мужчина 1998 года рождения поссорился с охранником парка и напал на него. Сотрудник службы безопасности был ранен, позже его госпитализировали. Далее преступник встретился с инспектором ГИБДД и набросился уже на полицейского. Сотрудник правоохранительных органов обезвредил нападавшего при помощи табельного оружия, после чего задержал.