Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу

Евгений Жуков
В мире
Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу
Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщили в пресс-службе главы государства.

Согласно постановлению, в этом году в Вооруженные силы республики необходимо призвать до 230 граждан мужского пола в возрасте до 27 лет и до 20 человек — в органы пограничной службы.

Все призванные должны быть обучены по соответствующим программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах, а также иметь воинское звание офицера и быть зачисленными в запас.

Руководство страны считает, что реализация подобной инициативы позволит повысить уровень укомплектованности воинских должностей офицерского состава в армии, передает БелТА.

В феврале белорусский лидер заявил о необходимости принятия мер в случае проявления агрессии на границе республики. Он также поручил представителям силового блока оценить ситуацию вокруг страны.

Белоруссия Александр Лукашенко Армия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дерзайте, не бойтесь

Екатерина Игнатова
Екатерина Игнатова

Уделяем особое внимание спорту: как меняется района Марьина Роща

Никита Миронов
Никита Миронов

Басаев их заждался: почему Украина перешла к тактике террора

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Уже не как предчувствие — как данность: вышел новый трейлер фильма «Вызов»

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Американские СМИ задались вопросом: а не пора ли подумать о достойном — для США — выходе из войны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эксперимент продолжается: в семье Тепляковых родился еще один малыш, восьмой по счету

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Меньше работаем, больше отдыхаем: как реформа о пятидневной рабочей неделе изменила жизнь населения

Все мнения
О проекте