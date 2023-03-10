Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщили в пресс-службе главы государства.

Согласно постановлению, в этом году в Вооруженные силы республики необходимо призвать до 230 граждан мужского пола в возрасте до 27 лет и до 20 человек — в органы пограничной службы.

Все призванные должны быть обучены по соответствующим программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах, а также иметь воинское звание офицера и быть зачисленными в запас.

Руководство страны считает, что реализация подобной инициативы позволит повысить уровень укомплектованности воинских должностей офицерского состава в армии, передает БелТА.

В феврале белорусский лидер заявил о необходимости принятия мер в случае проявления агрессии на границе республики. Он также поручил представителям силового блока оценить ситуацию вокруг страны.