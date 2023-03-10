Канада запретила импорт алюминия и стали из России

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Канада запретила импорт из России алюминия, железа и стали, а также изделий из них. Об этом сообщили в пресс-службе канадского правительства в пятницу, 10 марта.

— Сталь и алюминий — импорт 3.14 (1) любому лицу в Канаде или любому канадцу за пределами Канады запрещается импортировать, приобретать или вступать во владение любым товаром, указанным в колонке 1 списка 11 из России или у любого лица в России, — говорится в сообщении.

При этом в обновленном перечне, как уточняется, указаны алюминий и изделия из него, а также железо и сталь, передает РИА Новости.

ЕС все еще не может найти и заморозить большую часть российских активов, сообщило агентство Bloomberg. По имеющейся у издания информации, на сегодняшний день блок заморозил российские активы на сумму лишь около 21 миллиарда евро.

Притом что, согласно официальной статистике Европейской комиссии, в 2019 году объем прямых иностранных инвестиций России в ЕС оценивался в 136 миллиардов евро.