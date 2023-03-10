Депутат Госдумы Шхагошев заявил, что США готовят в Грузии гражданскую войну

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Соединенные Штаты готовят в Грузии гражданскую войну, для Америки это испытанный сценарий свержения власти. Такое мнение высказал член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, комментируя протесты в Тбилиси.

— Вашингтон готовит большую гражданскую войну в Грузии. Это становится очевидным, когда с Украины боевики перебрасываются в Грузию. Это уже случившийся факт, — цитирует его РИА Новости.

При этом парламентарий добавил, что это уже проверенный Вашингтоном сценарий свержения власти в другом государстве.

— Во время Майдана грузинские боевики перебрасывались на Украину, теперь украинские перебрасываются в Грузию, — отметил Шхагошев.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сравнил протесты в Грузии с украинским Майданом 2014 года.

Против закона об иностранных агентах в Тбилиси несколько дней проходили митинги, которые впоследствии переросли в столкновения с полицией. Что известно о протестах в Грузии, как на них отреагировали на Западе и какова их конечная цель — в материале «Вечерней Москвы».