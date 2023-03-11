Рабочий упал с 28-го этажа на стройке в центре Москвы

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Рабочий упал с высоты 28-го этажа на стройке в центре столицы, он скончался на месте. Об этом «Вечерней Москве» сообщил в субботу, 11 марта, источник в экстренных службах.

— В ЦАО с высоты 28-го этажа упал строитель, — рассказал источник «ВМ».

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

10 марта на стройке в Красногорске погиб 21-летний рабочий, он трудился всего несколько месяцев. Молодой человек приехал в Подмосковье из Саратовской области и устроился на стройку монтажником. Рабочий вышел на выступающую неогороженную площадку шестого этажа. В этот момент с крюка подъемного крана сорвались металлические конструкции. Груз столкнул парня вниз.