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Приметы и советы

Рабочий упал с 28-го этажа на стройке в центре Москвы

Юлия Курганова
Происшествия
Рабочий упал с 28-го этажа на стройке в центре Москвы
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Рабочий упал с высоты 28-го этажа на стройке в центре столицы, он скончался на месте. Об этом «Вечерней Москве» сообщил в субботу, 11 марта, источник в экстренных службах.

— В ЦАО с высоты 28-го этажа упал строитель, — рассказал источник «ВМ».

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

10 марта на стройке в Красногорске погиб 21-летний рабочий, он трудился всего несколько месяцев. Молодой человек приехал в Подмосковье из Саратовской области и устроился на стройку монтажником. Рабочий вышел на выступающую неогороженную площадку шестого этажа. В этот момент с крюка подъемного крана сорвались металлические конструкции. Груз столкнул парня вниз.

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