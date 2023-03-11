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Пожар в цехе по производству пластика в Подмосковье локализовали

Юлия Курганова
Происшествия
Пожар в цехе по производству пластика в Подмосковье локализовали
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Сотрудники МЧС локализовали пожар в Московской области, где горит цех по производству пластика, на площади 5000 квадратных метров. Об этом сообщили в субботу, 11 марта, в ГУ МЧС РФ по региону.

— В 02:35 — локализация на 5000 квадратных метров, — рассказал собеседник РИА Новости.

Видео: Telegram / МЧС России

Цех по производству пластика загорелся в поселке Колюбакино Рузского городского округа в Подмосковье на площади 5000 квадратных метров, обрушилась кровля здания на площади 3500 «квадратов». Возгорание случилось на улице Майора Алексеева, 29, строение 101. Информации о пострадавших не поступало.

10 марта пожар произошел на седьмом этаже в квартире жилого дома на улице Малой Калитниковской, в огне погиб мужчина. Предположительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. После тушения пожара было обнаружено тело мужчины 1960 года рождения.

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