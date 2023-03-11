Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара в цехе в Подмосковье

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Прокуратура Московской области контролирует установление обстоятельств и причин пожара на территории здания в поселке Колюбакино Рузского городского округа. Об этом в субботу, 11 марта, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Организованы надзорные мероприятия, в ходе которых будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований законодательства, в том числе о пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / МЧС России

Цех по производству пластика загорелся в поселке Колюбакино Рузского городского округа в Подмосковье на площади 5000 квадратных метров, обрушилась кровля здания на площади 3500 «квадратов». Возгорание случилось на улице Майора Алексеева, 29, строение 101. Информации о пострадавших не поступало.

Сотрудники МЧС локализовали возгорание.