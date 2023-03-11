Синоптики предупредили москвичей о мокром снеге и ветреной погоде 11 марта

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В субботу, 11 марта, в столичном регионе ожидается пасмурная погода, будет идти мокрый снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 5 — плюс 2 градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне минус 7 — плюс 1 градуса.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 7–8 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 19 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 738 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 95 процентов, передает портал «Метеоновости».

Сугробы в Москве в субботу, 11 марта, могут вырасти до полуметра, после чего с каждым днем снежный покров будет только таять. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Так, утром в субботу с приближением теплого атмосферного фронта начнется снег, который к вечеру перейдет в ледяной дождь.

В беседе с «Вечерней Москвой» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил жителей столичного региона о «погодной лихорадке» в ближайшие выходные.