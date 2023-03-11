Guardian: Лондон обратился к спонсорам Игр с просьбой повлиять на МОК для недопуска россиян

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Власти Великобритании обратились к крупнейшим спонсорам Олимпийских игр (ОИ) с призывом оказать давление на Международный олимпийский комитет (МОК) по вопросу участия спортсменов из России. Об этом пишет газета Guardian.

— Министр культуры (СМИ и спорта Британии) Люси Фрейзер попросила британских руководителей международных партнеров МОК, в том числе Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa, оказать давление на МОК по ряду значительных тревог... в связи с возможным смягчением запрета, — говорится в материале.

Власти Британии выступают против участия российских и белорусских спортсменов в Играх вплоть до того момента, пока МОК не решит вопрос с «существенным отсутствием ясности относительно работающей модели нейтралитета», сообщает издание.

В конце февраля правительства около 30 стран направили письма в МОК с позицией против участия российских и белорусских спортсменов в ОИ-2024. Среди подписантов значатся США, Великобритания, Франция, Канада, Германия, Польша, Латвия, Литва и Эстония.

В четверг, 16 февраля, министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук сообщил, что Варшава готова пойти на шантаж МОК в случае участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде. Политик заявил, что его страна готова угрожать бойкотом соревнований.