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Соединенные Штаты передали Украине древнее оружие — три меча и топор, датированные XVI–V веками до нашей эры. Об этом пишет журнал Foreign Policy.

Украинскому государству были переданы артефакты, задержанные американской таможней в 2022 году в аэропорту Нью-Йорка. Их отправителем издание называет некоего жителя Краснодарского края.

Согласно заключению экспертов, древнее оружие происходит с территории, принадлежащей современному украинскому государству. В связи с этим передача артефактов украинским дипломатам состоялась на торжественной церемонии в посольстве Украины в США, сообщает издание.

6 декабря исполнилось 110 лет с тех пор, как археологи нашли в Египте скульптуру — бюст царицы Нефертити. Однако вместо Каира памятник поехал в Германию, где и по сей день украшает Новый музей Берлина. «Вечерняя Москва» выяснила, часто ли драгоценные артефакты оказываются вдали от родины.

В октябре 2021 года Амстердамский апелляционный суд постановил передать украинской стороне скифское золото.

В феврале 2014 года драгоценную коллекцию из двух тысяч экспонатов вывезли на выставку в Амстердам из четырех музеев, расположенных в Крыму. Однако после вхождения полуострова в состав России культурный центр в Нидерландах отказался возвращать артефакты и Украине, и Крыму.