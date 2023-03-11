Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Foreign Policy: США передали Украине три меча и древний топор

Араз Салехов
В мире
Foreign Policy: США передали Украине три меча и древний топор
Фото: Unsplash

Соединенные Штаты передали Украине древнее оружие — три меча и топор, датированные XVI–V веками до нашей эры. Об этом пишет журнал Foreign Policy.

Украинскому государству были переданы артефакты, задержанные американской таможней в 2022 году в аэропорту Нью-Йорка. Их отправителем издание называет некоего жителя Краснодарского края.

Согласно заключению экспертов, древнее оружие происходит с территории, принадлежащей современному украинскому государству. В связи с этим передача артефактов украинским дипломатам состоялась на торжественной церемонии в посольстве Украины в США, сообщает издание.

6 декабря исполнилось 110 лет с тех пор, как археологи нашли в Египте скульптуру — бюст царицы Нефертити. Однако вместо Каира памятник поехал в Германию, где и по сей день украшает Новый музей Берлина. «Вечерняя Москва» выяснила, часто ли драгоценные артефакты оказываются вдали от родины.

В октябре 2021 года Амстердамский апелляционный суд постановил передать украинской стороне скифское золото.

В феврале 2014 года драгоценную коллекцию из двух тысяч экспонатов вывезли на выставку в Амстердам из четырех музеев, расположенных в Крыму. Однако после вхождения полуострова в состав России культурный центр в Нидерландах отказался возвращать артефакты и Украине, и Крыму.

Украина Оружие США История
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дерзайте, не бойтесь

Екатерина Игнатова
Екатерина Игнатова

Уделяем особое внимание спорту: как меняется района Марьина Роща

Никита Миронов
Никита Миронов

Басаев их заждался: почему Украина перешла к тактике террора

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Уже не как предчувствие — как данность: вышел новый трейлер фильма «Вызов»

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Американские СМИ задались вопросом: а не пора ли подумать о достойном — для США — выходе из войны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эксперимент продолжается: в семье Тепляковых родился еще один малыш, восьмой по счету

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Меньше работаем, больше отдыхаем: как реформа о пятидневной рабочей неделе изменила жизнь населения

Все мнения
О проекте