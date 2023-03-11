Foreign Policy: США передали Украине три меча и древний топор
Соединенные Штаты передали Украине древнее оружие — три меча и топор, датированные XVI–V веками до нашей эры. Об этом пишет журнал Foreign Policy.
Украинскому государству были переданы артефакты, задержанные американской таможней в 2022 году в аэропорту Нью-Йорка. Их отправителем издание называет некоего жителя Краснодарского края.
Согласно заключению экспертов, древнее оружие происходит с территории, принадлежащей современному украинскому государству. В связи с этим передача артефактов украинским дипломатам состоялась на торжественной церемонии в посольстве Украины в США, сообщает издание.
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