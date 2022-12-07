Бюст Нефертити Египту верните: как знаменитые археологические находки оказались в музеях Европы

Бюст Нефертити / Фото: Rainer Jensen / DPA / TACC

6 декабря исполнилось 110 лет с тех пор, как археологи нашли в Египте скульптуру — бюст царицы Нефертити. Однако вместо Каира памятник поехал в Германию, где и по сей день украшает Новый музей Берлина. «Вечерняя Москва» выяснила, часто ли драгоценные артефакты оказываются вдали от родины.

Розеттский камень

Самый знаменитый образец письма, по которому историки наконец выучили египетские иероглифы. Представляет собой глыбу горной породы с мелко выбитыми на ней письменами на египетском и греческом языках. Ученые установили, что это священный указ об учреждении культа 13-летнего египетского царя Птолемея V Епифана. Важный был, наверно, царь, если ему посвятили целый камень. Однако хранится находка не в Египте (городке Розетта), где она была обнаружена в 1799 году, а в Британском музее в Лондоне. Артефакт обнаружили саперы наполеоновской армии, а потом передали армии Великобритании.

Эмигранты поневоле

Кроме Розеттской каменюки и упомянутого бюста Нефертити, западные музеи «отжали» у египтян еще ряд интересных древностей. Статуя Хемиуну середины III тысячелетия до нашей эры изображает талантливого зодчего, построившего пирамиду Хеопса. Но хранится Хемиун не дома, а в Музее Ремера и Пелицеуса в Германии. Зодиак из храма богини неба и любви Хатхор, астрономический барельеф I века до нашей эры, застрял в Лувре, в Париже. А бюст Анкхафа, египтянина, жившего тоже в III тысячелетии, выставлен в Бостонском музее изящных искусств, США.

Венера Милосская

Не остался на родине и знаменитый античный образец красоты. В 1820 году статую нашел на своем поле на острове Милос простой греческий земледелец. Однако вскоре изделие продал, поскольку руки от Венеры так и не нашел. В итоге шедевр приобрел французский посол и преподнес его в дар королю Людовику XVIII.

Сегодня Венера Милосская украшает Лувр в Париже.

Сокровища Трои

Троя, или Илион, — древний город на северо-западе полуострова Малая Азия в Турции. Когда-то он вдохновил поэта Гомера на создание знаменитых произведений «Илиада» и «Одиссея» . Раскопал город в 1870-е годы немецкий археолог Генрих Шлиман. Всего археологи нашли на месте Трои 46 культурных слоев, которые были разделены на несколько периодов, самый ранний из которых начинался в III тысячелетии до нашей эры. Коллекция из 259 предметов, часто называемая «Золото Трои», с 1945 года хранится в Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве.

Свитки Мертвого моря

Свитки с самыми ранними копиями библейских текстов (150 лет до н.э.) в 1946 году нашли пастухи в пещерах Кумрана (Израиль). Потом рукописи попали к священнику Мар Самуэлю, который отвез их в США и продал за 250 тысяч долларов. Однако покупатель вернул артефакты. Теперь свитки хранятся в иерусалимском Храме Книги.

Загадки наших предков

Иногда археологи находят на местах древних городов и капищ предметы совершенно непонятного назначения. И до сих пор гадают, зачем нашим предкам была нужна та или иная вещь.

■ Римский додекаэдр.

В Центральной и Северной Европе, которые в древности были окраинами Римской империи, иногда раскапывают небольшие бронзовые 12-гранники, полые внутри. Ученые до сих пор ломают голову, как эти штуки применялись. То ли в ритуальных целях, то ли для измерения каких-нибудь величин.

■ Карта сокровищ.

Среди свитков, найденных неподалеку от Мертвого моря, есть один необычный: он не пергаментный, а медный, и содержит информацию с точным указанием места, где спрятан некий клад. Однако историки до сих пор ничего не нашли.

■ В 1991 году в Уральских горах были найдены небольшие вольфрамовые и медные спиральки. Анализ породы, в которой их нашли, показал, что вещицам может быть около 300 тысяч лет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор Солкин, историк-египтолог:

Египтология как наука родилась в Европе. Когда в 1798 году войска Наполеона Бонапарта пришли в Египет, началось активное изучение европейцами этой страны. Сам Египет был частью Османской империи и свое древнее наследие не очень ценил. Многие памятники, вплоть до колоссальных статуй фараона, вывозились в Европу. В 1850-е в Египте появилась организация «Служба древности», которая стала следить, чтобы самые ценные памятники оставались в стране. В 1912 году, когда археолог Людвиг Борхардт нашел знаменитый скульптурный портрет Нефертити, он просто самовольно принял решение, что не может расстаться с шедевром такого класса.

ЦИФРА

196 лет до нашей эры. Таким возрастом датируется Розеттский камень с иероглифами.