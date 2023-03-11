Усман Нурмагомедов впервые защитил титул чемпиона Bellator

Фото: YouTube-канал BellatorMMA (скриншот)

Российский боец смешанного стиля (MMA) Усман Нурмагомедов одолел американца Бенсона Хендерсона, впервые защитив титул чемпиона лиги Bellator.

Бой проходил в рамках 292-го турнира лиги. Поединок закончился победой россиянина удушающим приемом в первом раунде.

Нурмагомедов является непобежденным чемпионом. На счету российского бойца теперь 17 побед в 17 поединках. У Хендерсона 30 побед и 12 поражений.

На Bellator 292 проходил поединок еще одного россиянина — Валентина Молдавского. Российский боец проиграл британцу Линтону Васселлу. Он нокаутировал российского спортсмена в первом раунде.

12 февраля российский боец смешанного стиля Ислам Махачев одержал победу над австралийцем Александром Волкановски в главном бою турнира UFC 284, который прошел в Перте. Бой состоял из отведенных пяти раундов. Все судьи отдали победу россиянину — 48:47, 48:47, 49:46.

В начале февраля легендарный боец смешанных единоборств, российский спортсмен Федор Емельяненко, проиграл последний бой в карьере техническим нокаутом. Его соперником был боец из США Райан Бейдер, на кону стоял чемпионский титул Bellator.