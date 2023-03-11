«Трудно найти такого, как я»: Кудрин рекомендовал несколько человек на пост главы Счетной палаты

Фото: пресс-служба Совфеда

На должность нового главы Счетной палаты были рекомендованы несколько человек, однако, кто именно займет этот пост, еще неизвестно. Об этом в субботу, 11 марта, заявил экс-председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

— Я, естественно, рекомендовал сразу, когда уходил. Может быть, они на рассмотрении, может быть, ищут других. Нет, не назову (фамилии — прим. «ВМ»), — сказал он.

Также Кудрин иронично прокомментировал долгие поиски своего преемника.

— Думаю, что трудно найти такого, как я, — цитирует его ТАСС.

Алексей Кудрин 29 ноября подтвердил сообщение о своем уходе с должности главы Счетной палаты. По его словам, после 25 лет госслужбы ему захотелось сосредоточиться на больших проектах, связанных с развитием частных инициатив.

30 ноября Совет Федерации в ходе заседания принял решение освободить его от должности председателя ведомства. До этого Совфед получил соответствующее представление президента России Владимира Путина.

В начале декабря Кудрин приступил к работе на посту советника по корпоративному развитию в компании «Яндекс». В своем блоге он опубликовал фото с новой работы. На нем запечатлен пропуск для прохода в здание компании с фотографией Кудрина и логотипом «Яндекса».