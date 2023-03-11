«РВ»: ВС РФ перерезали последний крупный путь снабжения ВСУ в Артемовске

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России перерезали последнюю крупную дорогу снабжения группировки украинской армии в Артемовске (украинское название города — Бахмут). Об этом стало известно в субботу, 11 марта.

— Киевские военные обозреватели признали, что последняя крупная дорога снабжения Бахмутской группировки ВСУ уже, по сути, перерезана, — говорится в сообщении.

Солдаты ЧВК «Вагнер» держат под огневым контролем последнюю трассу, из-за этого украинские силы вынуждены пользоваться размытыми проселочными дорогами, сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска в Артемовске занимаются перевозкой боеприпасов на медицинском транспорте под знаком Красного Креста. Также ВСУ используют машины медпомощи для перемещения своих подразделений.

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил о вхождении украинского конфликта в решающую фазу, во время которой армия РФ уничтожит логистику ВСУ. По его словам, у украинцев заканчиваются боеприпасы, танки и все остальное, поэтому Зеленский «выпрашивает оружие». О том, можно ли сейчас говорить о скором завершении конфликта и какую роль в этом играет Артемовск, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.