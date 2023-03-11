Министр обороны Дании анонсировал передачу танков Leopard 1 Украине в мае

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Первые танки Leopard 1 из Дании, Германии и Нидерландов будут переданы Украине в начале мая. Об этом в субботу, 11 марта, заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен в эфире телеканала TV2.

Уточняется, что танки будут доставляться непрерывно, передает РИА Новости.

В свою очередь Польша анонсировала передачу Украине 10 танков Leopard 2 на этой неделе.

При этом глава польского оборонного ведомства Мариуш Блащак сообщил, что первая партия зенитных ракетных комплексов Patriot уже прибыла на Украину. Всего Варшава передала Киеву вооружения на 2,2 миллиарда евро.

24 февраля Польша передала Украине первую партию из четырех танков Leopard 2А4 в рамках военной поддержки. По словам премьер-министра республики Матеуша Моравецкого, в ближайшее время будет поставлена остальная часть заявленной со стороны Варшавы помощи.

Издание Tages-Anzeiger сообщило, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует купить у швейцарской компании Ruag около 100 танков Leopard 1 для отправки на Украину. Представитель компании Ruag подтвердила информацию о запросе Rheinmetall. По ее словам, немецкая компания дала понять, что после переработки танки будут доставлены на Украину.