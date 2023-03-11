Пригожин: ВС РФ находятся в 1,2 километра от административного центра Артемовска

Фото: t.me/wagnernew

Вооруженные силы России находятся в 1,2 километра от административного центра города Артемовска (украинское название города — Бахмут). Об этом в субботу, 11 марта, сообщил бизнесмен и основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин.

— Вот около пятиэтажки, откуда дым идет — здание администрации города, центр города административный. До него один километр и 200 метров, — цитирует Пригожина Telegram-канал его пресс-службы.

По данным Telegram-канала «Военкоры русской весны», Вооруженные силы России перерезали последнюю крупную дорогу снабжения группировки украинской армии в Артемовске. Солдаты ЧВК «Вагнер» держат под огневым контролем последнюю трассу, из-за этого украинские силы вынуждены пользоваться размытыми проселочными дорогами.

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил о вхождении украинского конфликта в решающую фазу, во время которой армия РФ уничтожит логистику ВСУ. По его словам, у украинцев заканчиваются боеприпасы, танки и все остальное, поэтому президент Украины Владимир Зеленский «выпрашивает оружие». О том, можно ли сейчас говорить о скором завершении конфликта и какую роль в этом играет Артемовск, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.