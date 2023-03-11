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Минобороны: Россия ударила за сутки по 75 подразделениям ВСУ в 114 районах

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Минобороны: Россия ударила за сутки по 75 подразделениям ВСУ в 114 районах
Фото: Минобороны РФ

Российская армия за минувшие сутки нанесла поражение двум вражеским радиолокационным станциям (РЛС) контрбатарейной борьбы американского производства. Об этом в субботу, 11 марта, сообщил официальный представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— В районах населенных пунктов Константиновка и Приволье Донецкой народной республики уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50, — сказал он.

По его словам, Вооруженные силы России также уничтожили 75 артиллерийских подразделений украинской армии, живую силу и технику в 114 районах, передает официальный Telegram-канал оборонного ведомства.

Кроме того, армия России за прошедшие сутки ликвидировала свыше 140 бойцов личного состава ВСУ на Донецком направлении. Также в результате атаки войска Украины лишились двух гаубиц Д-30, двух боевых бронированных машин, а также трех автомобилей и четырех пикапов.

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил о вхождении украинского конфликта в решающую фазу, во время которой ВС РФ уничтожат логистику украинской армии. О том, можно ли сейчас говорить о скором завершении конфликта и какую роль в этом играет Артемовск, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

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